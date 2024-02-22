В Скопине молодой человек упал с ледяной лестницы и сломал бедро

При падении он врезался в в железный забор, перелетел через перила и упал на землю.

В Скопине молодой человек упал с ледяной лестницы и сломал бедро. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань-2».

По данным канала, 18-летний молодой человек выходил из заведения в Скопине и упал с ледяной лестницы. При падении он врезался в в железный забор, перелетел через перила и упал на землю.

Его госпитализировали. У молодого человека диагностировали перелом бедра и рваные раны.