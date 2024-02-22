Рязаньстат назвал число мужчин, проживающих в регионе

Информация приведена 22 февраля.

Рязаньстат опубликовал данные по мужчинам, проживающим в Рязанской области. Информация появилась на сайте органа.

В Рязанской области проживают 493 тысячи мужчин, 70% из них — живут в городах. Средний возраст рязанцев — 40 лет.

64% рязанских мужчин находятся в трудоспособном возрасте, по 18% - дети до 15 лет и мужчины пенсионного возраста. В регионе живут 1,1 тысячи долгожителей, достигших 90-летия и восемь, перешагнувших рубеж в 100 лет.

На каждые пять мужчин в регионе приходится шесть женщин. Всего доля мужского населения составляет 45,3%.

В строительных работах задействованы 12,4% мужчин, в обрабатывающих производствах — 17,7%, в транспортировке и хранении, информации и связи — 20,2%.