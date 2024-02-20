В WhatsApp* планируют запретить делать скриншоты фотографий профилей

Если функция будет введена, при попытке пользователь получит уведомление о блокировке действия.

В мессенджере WhatsApp* планируют запретить делать скриншоты фотографий профилей пользователей. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

«WhatsApp* намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля», — указано в материале. Отмечается, что шаг направлен на повышение конфиденциальности и защиты личных данных пользователей. Сейчас приложение позволяет сохранять фотографии профилей — это может привести к несанкционированному обмену и использованию личных изображений без согласия их владельцев.

При внедрении новой функции, при попытке сделать скриншот фотографии профиля, пользователь получит уведомление о блокировке действия.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской