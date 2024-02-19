В Рязанской области отремонтируют пять школ за 341 миллион рублей
Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.
В Рязанской области капитально отремонтируют пять школ за 341 миллион 33 тысячи 705 рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.
Школы, которые капитально отремонтируют:
- Гимназия № 2 имени Павлова на улице Гагарина, дом № 158 за 108,5 миллионов рублей. Срок выполнения всех работ до 9 августа 2024 года.
- Школа № 34 на улице Стройкова, дом № 86 за 82,5 миллиона рублей. Срок выполнения работ также до 9 августа 2024 года.
- Хрущевская средняя школа в Старожиловском районе за 83,9 миллионов рублей. В контракте указано, что в ходе ремонта усилят фундамент, отремонтируют первый и второй этажи, вентиляцию и теплосеть от котельной и до здания школы. Работы закончатся 8 августа 2024 года.
- Ленинская средняя общеобразовательная школа в Александро-Невском районе за 38,5 миллионов рублей. Ремонт закончат до 15 августа 2024 года.
- Заборьевская средняя школа в селе Заборье за 27,7 миллионов рублей. Капитальный ремонт закончат 10 августа 2024 года.