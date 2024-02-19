Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 802
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 814
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 009
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 723
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области отремонтируют пять школ за 341 миллион рублей
Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

В Рязанской области капитально отремонтируют пять школ за 341 миллион 33 тысячи 705 рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Школы, которые капитально отремонтируют:

  • Гимназия № 2 имени Павлова на улице Гагарина, дом № 158 за 108,5 миллионов рублей. Срок выполнения всех работ до 9 августа 2024 года.
  • Школа № 34 на улице Стройкова, дом № 86 за 82,5 миллиона рублей. Срок выполнения работ также до 9 августа 2024 года.
  • Хрущевская средняя школа в Старожиловском районе за 83,9 миллионов рублей. В контракте указано, что в ходе ремонта усилят фундамент, отремонтируют первый и второй этажи, вентиляцию и теплосеть от котельной и до здания школы. Работы закончатся 8 августа 2024 года.
  • Ленинская средняя общеобразовательная школа в Александро-Невском районе за 38,5 миллионов рублей. Ремонт закончат до 15 августа 2024 года.
  • Заборьевская средняя школа в селе Заборье за 27,7 миллионов рублей. Капитальный ремонт закончат 10 августа 2024 года.