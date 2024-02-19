В России конфискованные авто стали передавать на нужды СВО

А также другие конфискованные вещи.

Сотрудники Краснодарской таможни конфисковали четыре машины на российско-абхазской границе и передали их военным. Об этом сообщила «Газета.Ru».

В таможне рассказали, что Nissan Elgrand, Nissan Skyline, Toyota Alphard и «ВАЗ-2107» пытались ввезти в Россию с нарушениями.

Известно, что помимо машин под конфискацию попали более 5000 пачек сигарет, 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки. Все это также отправили в зону СВО.