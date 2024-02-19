Умерла рязанский тренер по художественной гимнастике Светлана Коновалова

С 1988 по 1992 год она становилась лучшим тренером Рязанской области.

Умерла рязанский тренер по художественной гимнастике Светлана Коновалова. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Коновалова работала в сфере физической культуры и спорта с 1966 года. За свою карьеру она подготовила более 800 спортсменов по художественной гимнастке. Среди них один стал заслуженным мастером спорта, 17 — мастерами спорта, более 50 — кандидаты в мастера спорта.

Также тренер награждена медалью «80 лет Госкомспорту России», знаком Губернатора Рязанской области «За усердие». В 2014 года Коновалова получила благодарность главы администрации Рязанского района, в 2019 году — Почетную грамоту Минспорта Рязанской области. За успешную подготовку спортсменов и их высокие показатели с 1988 по 1992 год она становилась лучшим тренером Рязанской области.

С 2010 года Коновалова работала в полянской ДЮСШ «Витязь».

Министерство спорта Рязанской области выразило соболезнования родным и близким тренера.