Рязанская госавтоинспекция получила 13 новых автомобилей «Haval»

«Автотранспорт будет использоваться для того, чтобы дорожных происшествий стало меньше», — сказал начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Владимир Алай.

Рязанская госавтоинспекция получила 13 новых автомобилей «Haval». Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».

«Новая партия автомобилей пришла к нам по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Новый автотранспорт будет использоваться для того, чтобы дорожных происшествий стало меньше», — сказал начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай.

Отец Димитрий передал инспекторам ГИБДД благословение митрополита Рязанского и Михайловского Марка, каждого инспектора ДПС вместе с его автомобилем окропил святой водой в надежде на то, чтобы на дороге с ним ничего не случилось.