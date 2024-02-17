В нескольких регионах России пресекли атаки беспилотников

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, в Брянской и Калужской областях, а также под Белгородом. Об атаках сообщили главы регионов в своих телеграм-каналах.

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, в Брянской и Калужской областях, а также под Белгородом. Об атаках сообщили главы регионов в своих телеграм-каналах в субботу, 17 января.

На подлете к Воронежу силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

Также пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Еще два беспилотника уничтожены на территории Козельского района Калужской области и один — на территории Людиновского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша. Ранее в Людиновском районе уже сбили четыре беспилотника.

В Ростовской области ПВО сбила цель за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев. До этого жители Новошахтинска стали очевидцами взрыва в небе.

В Белгородской области система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.