В нескольких регионах России пресекли атаки беспилотников

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, в Брянской и Калужской областях, а также под Белгородом. Об атаках сообщили главы регионов в своих телеграм-каналах в субботу, 17 января.
На подлете к Воронежу силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,
Также пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области,
Еще два беспилотника уничтожены на территории Козельского района Калужской области и один — на территории Людиновского района, пострадавших и разрушений нет,
В Ростовской области ПВО сбила цель за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев. До этого жители Новошахтинска стали очевидцами взрыва в небе.
В Белгородской области система ПВО сбила два беспилотника в Губкинском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,
Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.