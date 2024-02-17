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На рязанку оформили кредит во время продажи платья по интернету
Девушка из Рязани оказалась жертвой онлайн-мошенницы. Злоумышленницу задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Девушка из Рязани оказалась жертвой онлайн-мошенницы. Злоумышленницу задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя рязанка и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Девушка опубликована на сайте объявление о продаже платья. Ей написала женщина, которая захотела совершить покупку, и сказала, что для перевода денег необходимо продиктовать код, который поступит смс-сообщением владелице. Девушка продиктовала код. Спустя время она узнала, что на нее оформлен кредит на 103 тысячи рублей, хотя она не обращалась в банк.

Было установлено, что к преступлению причастна 28-летняя жительница Владимирской области. Полицейские задержали ее в соседнем регионе и доставили в Рязань для проведения следственных действий.

По предварительной информации, женщина с помощью полученного кода и данных карты смогла войти в мобильное приложение банка от имени 25-летней девушки и оформить на нее кредит на 103 тысячи рублей. После она обналичила полученную сумму.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.