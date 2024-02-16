В Рязани осудят трех водителей, по вине которых погибли два человека

Погибли 14-летний и 22-летний пассажиры.

В Рязани осудят трех водителей, по вине которых погибли два человека. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, 17 июня 2022 года на 499-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо», пьяный водитель автомобиля TOYOTA CAMRY" превысил разрешенную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с HYUNDAI SOLARIS, водитель которого также нарушил правила дорожного движения. Водитель автомобиля LADA LARGUS, следовавшего за HYUNDAI, не избрал допустимую скорость движения и врезался в иномарку.

В результате два пассажира автомобиля HYUNDAI SOLARIS 14 и 22 лет скончались, еще один 19-летний пассажир и водитель иномарки получили тяжелые травмы.

«Совокупность доказательств, полученных в ходе проведения комплекса следственных действий, сложных автотехнических судебных экспертиз, признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — написали в СК.