SHOT: умершей после подтяжки лица в клинике в Москве оказалась 64-летняя рязанка

Трагедия произошла в пятницу, 16 февраля.

Умершей после подтяжки лица в московской клинике оказалась 64-летняя рязанка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации портала, женщина, решившаяся на фейслифтинг, обратилась в клинику в Хамовниках. Она пришла на госпитализацию, оформила договор и ей сделали операцию: сделали пластику шеи, верхних и нижних век, а также лобно-височный лифтинг.

Пациентка умерла внезапно в пятницу, 16 февраля. Причины смерти неизвестны.