В Песочне засняли низко летевший вертолет

Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщал о визите в регион заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Они проверили ход строительства нового военного госпиталя в Песочне.

В Песочне засняли низко летевший вертолет. Ролик появился в группе «Рязань Online».

Кадры сделаны на улице Новоселов, в районе ТЦ «Европа». «Вертолет летел очень низко», — отметили в публикации.

Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщал о визите в регион заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Они проверили ход строительства нового военного госпиталя в Песочне.