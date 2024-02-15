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Столтенберг: НАТО должно более оперативно производить оружие
Ввиду украинского конфликта.

Члены НАТО должны более оперативно выпускать боеприпасы в условиях украинского конфликта. Такое заявление сделал генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Чтобы поддерживать Украину, нам необходимо перейти от медленного трека, который был раньше, к высоким темпам производства, необходимым в условиях конфликта. Для этого производителям нужны подписанные заказы. И в течение последних нескольких месяцев страны НАТО согласовали новые контракты на сумму в $10 млрд», — сказал он.

По словам генсека НАТО, оперативный выпуск снарядов поможет Украине, а также сделает НАТО сильнее. Кроме этого, интенсификация позволит создать новые рабочие места в Америке и Европе.