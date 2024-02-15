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Рязанская жилинспекция не увидела снег на заваленной детской площадке
На фотографиях, которыми поделилась жительница дома видно, что большие сугробы мешают проходу на детскую площадку.

Рязанская жилинспекция не увидела снег на заваленной детской площадке на улице 4-ая линия, во дворе дома № 64. Об этом сообщили рязанцы в комментариях Telegram-канала Павла Малкова, прикрепив официальный ответ госжилинспекции и фото детской площадки.

На фотографиях, которыми поделилась жительница дома видно, что большие сугробы мешают проходу на детскую площадку. По словам девушки, сугробы появились после очистки парковки. Рязанка направила запрос в госжилинспекцию.

«Складирования снега на территории детской площадки не выявлено», — написала госжилинспекция в ответе.

Рязанка, обратившаяся в госжилинспекцию, рассказала РЗН. Инфо, что руководствовалась ответом руководителя ведомства Татьяны Тарасюк на прямом эфире ЦУРа. Она рассказывала, что складирование снега на общедомовых территориях допускается, только если он без примеси песко-соляной смеси.

Рязанка попросила прокомментировать ответ госжилинспекции, прислав фотографии заваленной детской площадки. Как отметила девушка, попасть на площадку можно либо через кусты, которые заменяют ограждение, либо через песко-соляной сугроб.