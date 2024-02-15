Рязанская жилинспекция не увидела снег на заваленной детской площадке на улице 4-ая линия, во дворе дома № 64. Об этом сообщили рязанцы в комментариях Telegram-канала Павла Малкова, прикрепив официальный ответ госжилинспекции и фото детской площадки.
На фотографиях, которыми поделилась жительница дома видно, что большие сугробы мешают проходу на детскую площадку. По словам девушки, сугробы появились после очистки парковки. Рязанка направила запрос в госжилинспекцию.
«Складирования снега на территории детской площадки не выявлено», — написала госжилинспекция в ответе.
Рязанка, обратившаяся в госжилинспекцию, рассказала РЗН. Инфо, что руководствовалась ответом руководителя ведомства Татьяны Тарасюк на прямом эфире ЦУРа. Она рассказывала, что складирование снега на общедомовых территориях допускается, только если он без примеси песко-соляной смеси.
Рязанка попросила прокомментировать ответ госжилинспекции, прислав фотографии заваленной детской площадки. Как отметила девушка, попасть на площадку можно либо через кусты, которые заменяют ограждение, либо через песко-соляной сугроб.