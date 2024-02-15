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Балетмейстер рассказала о подготовке к мюзиклу «Римские каникулы» в Рязани
Премьера мюзикла пройдет в Рязанском музыкальном театре 7 марта.

Балетмейстер из Хабаровского краевого музтеатра Софья Прилуцкая поделилась впечатлениями о работе над мюзиклом Андрея Кротова «Римские каникулы» в Рязани. Она рассказала, к каким сценическим решениям пришла во время постановки и важную ли роль в спектакле занимает танец. Премьера мюзикла пройдет в Рязанском музыкальном театре 7 марта.

— Вы приехали в Рязань с готовыми решениями или номера рождались в процессе репетиции?

— Безусловно, уже было представление о направлении, о формах, о героях. Но окончательное решение сложилось, когда я увидела артистов, услышала их голоса. Изначально есть определенная концепция, но все наполнение, детали, все вензеля и кружева плетутся в моменте, во взаимодействии артистов, режиссера и хореографа.

— Для того, чтобы настроиться на работу над постановкой, вы смотрели фильм «Римские каникулы»?

— Если у спектакля есть первоисточник — фильм, книга, биография реального человека, я знакомлюсь с ними, чтобы наполниться материалом. А потом стараюсь все это забыть и узнать задачу режиссера. Мы вдохновлялись культовым фильмом, но не копировали его. При постановке хореографии я никак не опираюсь на то, что было в кино.

— Какую роль танец занимает в мюзикле?

— С точки зрения танца, мюзикл — это форма спектакля. Хореография, как яркая краска, подчеркивает все, что создает режиссер. Большинство сцен в этом спектакле — массовые. И они выстроены хореографом до мельчайших деталей: кто и где стоит, куда смотрит, какую задачу выполняет.

— Как создавались массовые сцены спектакля?

— И технически, и стилистически хореография выбрана так, что мы не разделяем балет и хор. Они выступают как единое целое и гармонично дополняют друг друга.

— Если говорить о танцевальном направлении, что это будет — классика, модерн или смешение жанров?

— Я всегда за смешение жанров. В «Римских каникулах» мы не танцуем ультрасовременные танцы. У нас есть и фламенко, и танго, потому что в музыке уже заложены эти мотивы, и мы не можем их игнорировать.

— Как проходят репетиции в Рязанском музыкальном театре?

— Для меня это впервые — такое ограниченное пространство. Но из этого неудобства рождаются какие-то фееричные решения и необычные решения. Это препятствие, которое заставляет творить и вытворять. Думаю, нам удалось сделать так, что это пространство даже сыграло нам на руку.

Возрастное ограничение — 12+