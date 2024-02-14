В южных районах Рязанской области отменили школьные автобусы из-за гололеда

Также на дорогах области в период мокрого снега произошло 8 ДТП. Жертв в происшествиях нет.

В южных районах Рязанской области отменили школьные автобусы из-за гололеда. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Павел Супрун.

По его словам, в среду, 14 февраля, стекловидный лед стал причиной отмены школьных автобусов в южных районах Рязанской области.

Он также рассказал, что на дорогах области в период мокрого снега произошло 8 ДТП. Жертв в происшествиях нет.