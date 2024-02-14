В Рязани назначили суд по лишению родительских прав Александра Логунова

Напомним, он осужден за убийство собственной жены.

В Железнодорожном райсуде Рязани назначили заседание по лишению родительских прав Александра Логунова. Об этом РЗН. Инфо сообщила Наталия Кошелева.

Как отметила представитель Кошелевой Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале, заседание назначено на 15 марта.

«Мы долго ждали апелляцию. Потом была подготовка иска с направлением в суд и проверкой», — рассказала Екатерина.

Напомним, Александр Логунов осужден за убийство собственной жены. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.