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С рязанской предпринимательницы требуют взыскать 150 тысяч рублей за изображения «Чебурашки» и «Вупсеня и Пупсеня»
Иск подали «Союзмультфильм» и студия анимационного кино «Мельница».

С рязанской предпринимательницы требуют взыскать 150 тысяч рублей за изображения «Чебурашки» и «Вупсеня и Пупсеня». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» требуют с рязанской предпринимательницы компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за использование изображения «Чебурашки».

Кроме того, ООО Студия анимационного кино «Мельница» требует взыскать с рязанки 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на изображение персонажей «Вупсень и Пупсень».

Фото: кадр из мультсериала «Лунтик».