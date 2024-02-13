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В РГУ имени Есенина запланировали масштабный ремонт, куда войдет закупка бытовой техники для студентов

В РГУ имени С.А. Есенина запланировали масштабный ремонт, куда войдет закупка бытовой техники для студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что сейчас завершают разработку проектно-сметной документации — она предусматривает ремонт главного и второго корпусов РГУ, зданий института психологии, педагогики и социальной работы на улице Полонского, факультета экономики и факультета социологии и управления на Первомайском проспекте.

Ремонт продолжится и в одном из общежитий университета на Касимовском шоссе.

Кроме того, планируют приобрести новую бытовую технику — оформляют заявки на покупку холодильников. Их не меняли с 2011 года, и 273 устройства из 426 уже нужно утилизировать по предписанию МЧС.

Напомним, в общежитии РГУ произошел пожар.

Позже студентам сказали избавиться от старых холодильников в комнатах.