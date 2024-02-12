Студентам РГУ сказали избавиться от старых холодильников в общежитии

Это относится к технике марок «Саратов» и «Атлант».

Студентам РГУ сказали избавиться от старых холодильников в общежитии. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник.

В сообщении, которое разослали студентам, говорится, что со вторника, 13 февраля, «будет происходить изъятие» принадлежащих общежитию холодильников марок «Саратов» и «Атлант».

Кроме того, студентам напомнили, что личные холодильники, срок использования которых превысил 10 лет с даты производства, необходимо вывезти из общежития до 15 февраля.

Напомним, в общежитии РГУ произошел пожар из-за загоревшегося холодильника.