В 2023 году «Газпром межрегионгаз Рязань» заключил около 8,5 тысяч новых договоров на поставку газа

В 2023 году количество абонентов-физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» увеличилось на 8495 человек.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

«Новые потребители активно используют дистанционные сервисы. «Личный кабинет» — удобная площадка: можно передавать показания счётчика, оплачивать газ без комиссии, абонент может добавлять сразу несколько лицевых счетов и оплачивать, например, счета пожилых родственников. Данные услуги доступны и в мобильном приложении «Мой газ», — отметил заместитель гендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей компании Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.