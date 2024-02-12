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В Рязанской области объявили новый тендер на охрану полигона ТБО

В Рязанской области в пятницу, 9 февраля, отменили тендер на охрану полигона ТБО, земельного участка и проходной полигона ТБО вблизи деревни Зеленино Рыбновского района на 1,9 миллиона рублей. В этот же день объявили новый тендер на сумму более двух миллионов. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — предприятие «Рыбновское». Начальная цена контракта — два миллиона 119 тысяч 919 рублей.

Согласно документации, охранник не должен пропускать на территорию людей в алкогольном и наркотическом опьянении. Он обязан осматривать объект каждые три часа, контролировать ввозимый и вывозимый груз и регистрировать в тетради передвижения транспорта по территории, а также следить за тем, чтобы с объекта не выносили материальные ценности.

Кроме того, охранник не должен допускать проезд транспорта с отходами ТБО.

Как указано в документах, на территории предусмотрена работа поста, где должно быть не менее одного охранника. Работать он обязан круглосуточно, включая рабочие, выходные и праздничные дни.

В документах уточняется, что на территории полигона нет водоснабжения, водоотведения, электричества, газа и отопления. Отмечается, что исполнитель за свой счет может построить временное здание КПП с постом охраны на автодороге.

Сроки выполнения работ — с 1 марта до 31 декабря 2024 года.

Ранее на охрану полигона ТБО выделяли 1,9 миллиона рублей.