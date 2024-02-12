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В 2023 году 1294 рязанские семьи получили единовременное пособие при рождении ребенка
Размер выплаты с 1 февраля 2024 года составляет 24 604 рубля.

В Рязанской области в 2023 году 1294 семьи получили единовременное пособие при рождении ребенка на общую сумму более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает социальный фонд.

Размер выплаты с 1 февраля 2024 года составляет 24 604 рубля. Для того, чтобы получить ее, работающие родители должны обратиться к работодателю. Срок выплаты составляет 10 рабочих дней.

Неработающие родители для оформления пособия могут подать заявление через портал Госуслуг, лично в клиентских службах отделения соцфонда по Рязанской области или в МФЦ.

Выплата предоставляется всем рязанским семьям независимо от уровня дохода и выплачивается на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.