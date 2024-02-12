Умер заслуженный артист России Юрий Ларин
Ему было 84 года.
Умер заслуженный артист России Юрий Ларин. Об этом сообщил телеканал
Тубиста, профессора Московской консерватории, солиста Академического симфонического оркестра Московской филармонии не стало 10 февраля. Ему было 84 года. Причины смерти неизвестны.
Юрий Ларин выпустился из музыкального училища в 1962 году, в 1967 году он окончил Московскую консерваторию. До 1977 года он работал в симфоническом оркестре кинематографии.
Преподавательской деятельностью Ларин занялся в 1976 году, с 1993 году он преподавал в Московской консерватории.