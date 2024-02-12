Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Ему было 84 года.

Умер заслуженный артист России Юрий Ларин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Тубиста, профессора Московской консерватории, солиста Академического симфонического оркестра Московской филармонии не стало 10 февраля. Ему было 84 года. Причины смерти неизвестны.

Юрий Ларин выпустился из музыкального училища в 1962 году, в 1967 году он окончил Московскую консерваторию. До 1977 года он работал в симфоническом оркестре кинематографии.

Преподавательской деятельностью Ларин занялся в 1976 году, с 1993 году он преподавал в Московской консерватории.