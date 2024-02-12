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Директор школы, в которой учился Иван Брысин, рассказала о мальчике
Молодой человек полтора года назад окончил Морозово-Борковскую школу.

Директор «Морозово-Борковской средней школы» Сапожковского района Людмила Кузнецова рассказала рязанскому «АиФу» об погибшем Иване Брысине.

Молодой человек полтора года назад окончил Морозово-Борковскую школу. ЕГЭ он сдал на 93-96 баллов.

«Он был нашей гордостью. Его часто показывали по телевизору, писали о нем в газетах. Мы очень радовались его успехам. Вы не представляете, какой это был мальчик. Таких сейчас единицы», — поделилась Людмила Кузнецова.

После выпуска Иван часто приходил в учебное заведение, где выступал перед учениками. Рассказывал о любви к Родине. Мечтал стать педагогом — поступил по целевому направлению от школы в Рязанский государственный университет, на исторический факультет.

«Он был очень серьезный, глубокий, искренний. Ко всему относился с душой. Мы говорили ему, что его ждет большая карьера, а он отвечал, что все равно в родной школе хотя бы несколько лет поработает. И я все думала, вот окончит наш Ванечка вуз, может, придет в школу директором», — поведала Кузнецова.

Отец молодого человека — механизатор, а мама — фельдшер в медпункте. Помимо него в семье есть еще два ребенка. Иван был младшим. Старший брат пошел в агроуниверситет, средний учится в московском вузе по линии МВД.

«Ваня был очень скромный, добрый, всегда старался быть полезным. Он был волонтером, и школьникам рассказывал, как можно помогать другим. Организовывал для ребят поход в музей. Он мог сделать еще так много добра. Я не знаю, по какому замыслу его теперь с нами нет», — рассказала директор.