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Выпускник Рязанского училища ВДВ погиб на СВО, прикрывая отход подразделений
Выпускник Рязанского училища ВДВ Максим Рыбаков погиб в зоне СВО, прикрывая отход своих подразделений.

Выпускник Рязанского училища ВДВ Максим Рыбаков погиб в зоне СВО, прикрывая отход своих подразделений. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, мужчина погиб 2 февраля.

«В ходе подготовки к отражению атаки противника гвардии капитан Максим Рыбаков, проявляя мужество и отвагу, принял решение усилить наиболее неустойчивый участок обороны батальона общевойсковым резервом батальона, приняв командование в боевых порядках подразделения на себя.

Совершив грамотный маневр, используя нестандартный подход применения минометных расчетов и ствольной артиллерии, с использованием засад из противотанковых расчетов, отвлекая противника огнем из пулеметов крупного калибра, Максим Рыбаков сорвал попытку противника перейти в атаку.

Прикрывая отход своих подразделений, противник провел огневой налет, в результате Максим Рыбаков получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в публикации.

По словам Иванюты, Рыбаков родился 3 января 1990 года в поселке Верхняя Арша Белорецкого района. Учился в гимназии № 17. Поступил в Екатеринбургское суворовское военное училище, затем в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.

Отмечается, что там мужчина познакомился с супругой. В 2014 году они по распределению переехали на службу в Гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.

Как написал Иванюта, Рыбаков проходил службу в Киргизии, Сирии, за полярным кругом, на Украине в период первых волнений в 2014 году. Выпускник ВДВ был награжден медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени, «За укрепление боевого содружества».

Фото: Telegram-канал Андрея Иванюты