В РГУ начали сбор помощи для семьи погибшего студента
Все, кто хочет присоединиться к помощи, могут переводить любую сумму по номеру карты.
В РГУ начали сбор помощи для семьи погибшего студента Ивана Брысина.
Все, кто хочет присоединиться к помощи, могут переводить любую сумму по номеру карты. Реквизиты для перевода:
5469 9804 2232 8118
Напомним, пропавшего в Рязани 19-летнего Ивана Брысина нашли мертвым. В СК заявили, что на теле погибшего не нашли признаков насильственной смерти. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.
Фото: личная страница Ивана Брысина