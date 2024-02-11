В РГУ начали сбор помощи для семьи погибшего студента

Все, кто хочет присоединиться к помощи, могут переводить любую сумму по номеру карты.

В РГУ начали сбор помощи для семьи погибшего студента Ивана Брысина.

Все, кто хочет присоединиться к помощи, могут переводить любую сумму по номеру карты. Реквизиты для перевода:

5469 9804 2232 8118

Напомним, пропавшего в Рязани 19-летнего Ивана Брысина нашли мертвым. В СК заявили, что на теле погибшего не нашли признаков насильственной смерти. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.

Фото: личная страница Ивана Брысина