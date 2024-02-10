Челябинца осудили за убийство прохожего в Рязани

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Уроженца Челябинска осудили за убийство и угрозу убийством в Рязани. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого мужчины 1980 года рождения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Установлено, что в декабре 2020 года в поселке Соколовка пьяный мужчина вел себя агрессивно, провоцируя конфликты с местными. Он угрожал ножом двум незнакомцам, сделавшим ему замечание, и нанес несколько ножевых ранений рязанцу, к которому люди обратились за помощью. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрел суд с участием присяжных заседателей.

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.