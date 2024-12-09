Прямую линию с Малковым перенесли на другой день
Новая дата трансляции — 11 декабря. Начало в 18:00. Решение о переносе прямой линии Малков принял из-за изменений в рабочем графике.
Прямую линию с Малковым перенесли на другой день. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Новая дата трансляции — 11 декабря. Начало в 18:00. Решение о переносе прямой линии Малков принял из-за изменений в рабочем графике.
Губернатор ответит на вопросы жителей, которые поступят в соцсетях до эфира и во время его проведения.
Ранее сообщалось, что прямая линия состоится 12 декабря.