Прямую линию с Малковым перенесли на другой день

Новая дата трансляции — 11 декабря. Начало в 18:00. Решение о переносе прямой линии Малков принял из-за изменений в рабочем графике.

Прямую линию с Малковым перенесли на другой день. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новая дата трансляции — 11 декабря. Начало в 18:00. Решение о переносе прямой линии Малков принял из-за изменений в рабочем графике.

Губернатор ответит на вопросы жителей, которые поступят в соцсетях до эфира и во время его проведения.

Ранее сообщалось, что прямая линия состоится 12 декабря.