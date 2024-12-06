Губернатор Рязанской области анонсировал прямую линию с жителями

Она пройдет 12 декабря в 13:00.

Губернатор Рязанской области Павел Малков анонсировал прямую линию с жителями. Пост об этом появился на странице главы региона ВКонтакте.

«В следующий четверг проведу прямую линию. Вместе подведем итоги года, отвечу на волнующие вас вопросы», — написал Малков. Трансляция пройдет в эфире телеканала ТКР, радио ТКР-ФМ и на странице Рязанской области ВКонтакте 12 декабря в 13:00. Вопросы можно оставить в комментариях под официальным анонсом.