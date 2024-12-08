Павел Малков встретился со студентами рязанского медуниверситета

Павел Малков отметил, что рязанский медуниверситет — один из лучших вузов страны с высоким качеством подготовки и серьезной научной школой.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе для специалистов-медиков создаются необходимые условия. Об этом он сказал на встрече со студентами Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, сообщила пресс-служба областного правительства.

Павел Малков отметил, что рязанский медуниверситет — один из лучших вузов страны с высоким качеством подготовки и серьезной научной школой. По его словам, правительство области поддерживает развитие образовательной организации.

Губернатор добавил, что выпускники РязГМУ востребованы в рязанских клиниках, особенно в муниципалитетах. Он выразил надежду, что студенты после учебы останутся жить и работать в регионе, где для медицинских специалистов создают все необходимые условия: действуют меры поддержки, укрепляют социальную инфраструктуру, благоустраивают территории.

«Здравоохранение для меня — один из самых главных личных приоритетов. Постоянно занимаюсь этой темой. Перестраиваем работу практически по всем направлениям. Вижу, что ситуация меняется, нам не стыдно за то, что делаем. Верю и глубоко убежден, что Рязанскую область за несколько лет можно сделать эталоном по здравоохранению. Для этого все сейчас есть: национальный проект „Здравоохранение“, команда, перспективный медицинский вуз. Предстоит еще много работать. Мы системно двигаемся по всем направлениям», — сказал Павел Малков.

Во время встречи губернатор ответил на вопросы студентов, которые касались мер поддержки молодежи, развития медицины, спорта и физкультуры, вовлечения молодежи в мероприятия в сфере культуры, дальнейшего расширения большого пешеходного маршрута «Рязань пешеходная», волонтерской работы учащихся РязГМУ. Также студенты рассказали главе региона о своих достижениях и представили проекты, над которыми сейчас работают.