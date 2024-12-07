Роспатент зарегистрировал новый бренд в Рязанской области
Им стала михайловская кукла-коклюшка в народном костюме. В 2018 году кукла из Михайлова вошла в список народных промыслов с художественным достоинством.
Роспатент зарегистрировал новый рязанский бренд. Им стала михайловская кукла-коклюшка в народном костюме. Об этом 6 декабря
Как указано в публикации, в 2018 году кукла из Михайлова вошла в список народных промыслов с художественным достоинством.
Отмечается, что в 2024 году в Рязанской области выявлено 10 новых брендов, семь зарегистрированы в Роспатенте.
Фото: Telegram-канал Агентство развития бизнеса Рязанской области