Роспатент зарегистрировал новый бренд в Рязанской области

Им стала михайловская кукла-коклюшка в народном костюме. В 2018 году кукла из Михайлова вошла в список народных промыслов с художественным достоинством.

Роспатент зарегистрировал новый рязанский бренд. Им стала михайловская кукла-коклюшка в народном костюме. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Как указано в публикации, в 2018 году кукла из Михайлова вошла в список народных промыслов с художественным достоинством.

Отмечается, что в 2024 году в Рязанской области выявлено 10 новых брендов, семь зарегистрированы в Роспатенте.

Фото: Telegram-канал Агентство развития бизнеса Рязанской области