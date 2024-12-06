Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-4°
Вск, 08
-3°
Пнд, 09
-1°
ЦБ USD 99.42 -3.96 07/12
ЦБ EUR 106.3 -3.48 07/12
Нал. USD 97.80 / 99.00 06/12 18:45
Нал. EUR 104.60 / 107.00 06/12 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
9 505
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
9 768
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
12 457
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
16 710
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Названы сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани
Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы.

Стали известны примерные сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 6 декабря.

Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы.

«В настоящее время земельный участок подобран, строительная документация на строительство школы разработана и получено положительное заключение государственной экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Дашково-Песочне около ЖК «Космос» построят новую школу. Она рассчитана на 1650 мест.