Названы сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани

Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы.

Стали известны примерные сроки строительства школы около ЖК «Космос» в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 6 декабря.

Как отметили в мэрии, на строительство выделили более 2,6 миллиарда рублей. Работы начнут в 2025 году. Примерные сроки реализации проекта — 2025-2027 годы.

«В настоящее время земельный участок подобран, строительная документация на строительство школы разработана и получено положительное заключение государственной экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Дашково-Песочне около ЖК «Космос» построят новую школу. Она рассчитана на 1650 мест.