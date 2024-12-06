«Бессмертный полк» объединят с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году

План мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея внесен на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.

«Бессмертный полк» объединят с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

План мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея внесен на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.

«В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций „Бессмертный полк“ и „Беларусь помнит“», — говорится в сообщении.