В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -10 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов, днем поднимется до -7, -2 градусов.
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -10 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 6 декабря, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов, днем поднимется до -7, -2 градусов.