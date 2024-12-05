Рязанцы рассказали, сколько потратят на новогодний стол

Отмечается, что 31% жителей организуют застолье на два-четыре человека, 18% — на 5—10 человек, еще 5% планируют собраться большой компанией (11 и более человек).

Рязанцы рассказали, сколько потратят на новогодний стол. Об этом сообщает SuperJob.

Отмечается, что 31% жителей организуют застолье на два-четыре человека, 18% — на 5—10 человек, еще 5% планируют собраться большой компанией (11 и более человек).

6% собираются праздновать в одиночестве. 26% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол.

На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 9100 рублей.

По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей.