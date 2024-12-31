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Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), пишут РИА Новости.

«Газпром» накануне сообщал о подаче голубого топлива через ГИС «Суджа» в подтвержденном Киевом объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день, когда действовало соглашение с «Нафтогазом Украины» о транзите газа.

Согласно документу, поставки в рамках договора прекращаются в 8 часов 1 января 2025 года. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение.