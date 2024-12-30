В Рязани открылся Дом молодежи

Там появились пространства для реализации идей, коворкинги и студии.

В Рязани открылся Дом молодежи. Об этом сообщил губернатор павел Малков в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония состоялась в понедельник, 30 декабря.

Там появились пространства для реализации идей, коворкинги и студии.

Арт-пространство расположилось на территории бывшего хлебозавода № 1 на площади Соборной.

Первым, по доброй традиции, в Дом молодежи впустили котенка. Малыша взяли из приюта, теперь у него будет большая и дружная семья.