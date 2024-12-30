В ДТП погиб рязанский волонтер Илья Корякин

Отмечается, что мужчина возглавлял рязанскую региональную благотворительную организацию «Доброволец», делал очень много для помощи Донбассу.

В ДТП погиб рязанский волонтер Илья Корякин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил медиаменеджер Антон Сумин.

Отмечается, что мужчина возглавлял рязанскую региональную благотворительную организацию «Доброволец», делал очень много для помощи Донбассу.

Волонтер погиб в аварии на дороге под Липецком, возвращаясь в Рязань из гуманитарной поездки.

В их машину врезалась «Газель», вылетевшая на встречную полосу.

Прощание состоится во вторник, 31 декабря, в храме Входа Господня в Иерусалим.