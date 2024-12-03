В России предложили запретить «сверхбронирование авиабилетов»

Кроме того, хотят ввести компенсацию для тех, кто не смог улететь из-за нехватки мест в самолете.

В России предложили запретить «сверхбронирование авиабилетов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Отмечается, что ведомство разрабатывает поправки для защиты прав граждан при овербукинге.

В частности, речь идет о компенсации для тех, кто не смог улететь из-за нехватки мест в самолете.

Предлагается установить запрет на «сверхбронирование билетов», а также увеличить санкции за отказ авиакомпании в перевозке пассажиров.