В России предложили запретить «сверхбронирование авиабилетов»
Кроме того, хотят ввести компенсацию для тех, кто не смог улететь из-за нехватки мест в самолете.
В России предложили запретить «сверхбронирование авиабилетов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.
Отмечается, что ведомство разрабатывает поправки для защиты прав граждан при овербукинге.
В частности, речь идет о компенсации для тех, кто не смог улететь из-за нехватки мест в самолете.
Предлагается установить запрет на «сверхбронирование билетов», а также увеличить санкции за отказ авиакомпании в перевозке пассажиров.