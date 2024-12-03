Рязанцев предупредили об отключении отопления и водоснабжения

Ограничение подачи ресурса связано с ремонтными работами.

Рязанцев предупредили об отключении отопления и водоснабжения. Об этом сообщает МУП РМПТС.

3 декабря до 17:00 из-за ремонта на тепловых сетях временно прекратят подачу тепла по адресам:

3-й Мопровский переулок: д. 44, 46, 48, 48к1, 50, 52, 54;

Высоковольтная ул.: д. 17;

Весенняя ул.: д. 15, 17, 19, 21, 23, 50к1, 55кА.

Холодную и горячую воду отключат с 13:00 до 19:00 по адресам:

Касимовское шоссе: д. 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50, 50б, 52, 52к1, 52к2, 54, 54к1, 54к2, 54к3, 56

Новоселов ул.: д. 33

Тимакова ул.: д. 3, 5

Детский сад № 138

Детский сад № 147

Школа № 67

«Ремонтные работы проводятся для обеспечения надежного функционирования систем теплоснабжения», — говорится в сообщении.