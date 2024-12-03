Полицейские поймали подростков, кидавших петарды в окна дома на улице Новаторов

Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастны трое рязанцев — двое 15-летних и 17-летний подросток. Их разыскали и доставили в отдел.

Полицейские поймали подростков, кидавших петарды в окна дома на улице Новаторов в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что после публикации видео в СМИ, полиция начала разбирательство.

Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастны трое рязанцев — двое 15-летних и 17-летний подросток. Их разыскали и доставили в отдел.

Нарушителей привлекут к ответственности.