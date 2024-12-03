В Рязани подростки закидали петардами окна жилого дома
Инцидент произошел у дома № 5 на улице Новаторов.
В Рязани подростки закидали петардами окна жилого дома. Видео с моментом происшествия опубликовали в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел у дома № 5 на улице Новаторов. По словам местных жителей, группа подростков почти каждый вечер часов взрывает мощные петарды и кидает их в окна, на балконы и на припаркованные машины.
«Может случиться серьезный пожар. Подростки скорее всего из школы 60-61», — отметил автор поста.