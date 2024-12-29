Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
Пнд, 30
Втр, 31
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 100.17 / 103.50 28/12 14:10
Нал. EUR 105.50 / 109.00 28/12 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 14:09
2 696
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
26 декабря 14:19
4 791
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
10 796
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
16 678
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области ограбили библиотеку
В полицию обратился работник библиотеки, расположенной в селе Катино Скопинского района. Мужчина рассказал, что утром обнаружил следы взлома окна.

В селе Катино Скопинского района обокрали библиотеку. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В полицию обратился работник библиотеки, расположенной в селе Катино. Мужчина рассказал, что утром обнаружил следы взлома окна. Из постройки пропали компьютер с монитором и телевизор.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что недавно в селе появился молодой мужчина. Он поселился в доме 27-летней женщины, которую ранее осудили за содержание наркопритона и незаконное хранение наркотиков.

Полицейские решили проверить нового жителя села и заглянули в указанный дом. Сотрудники полиции нашли похищенные компьютер телевизор и установили причастность 27-летней местной жительницы и ее сожителя — 24-летнего рязанца к краже. Злоумышленников задержали.

Выяснилось, что сожители причастны к краже со взломом из административного здания в селе. Оттуда, повредив входную дверь, похитили электрический счетчик, электрический проигрывать и чайник.

По предварительной информации, мужчина и женщина для хищения выбрали дома в селе Катино, в которых ночью никого нет.

«В административном здании их заинтересовали только электрический счетчик и бытовая техника, остальное показалось малоценным. В эту же ночь взломщики забрались в библиотеку и похитили компьютер с телевизором. Похищенное из первого здания разбили и сдали как металлолом, а компьютер с телевизором спрятали в доме под столом с длинной скатертью», написано в публикации.

Возбуждено уголовное дело.