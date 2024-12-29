В Рязанской области ограбили библиотеку

В полицию обратился работник библиотеки, расположенной в селе Катино Скопинского района. Мужчина рассказал, что утром обнаружил следы взлома окна.

В селе Катино Скопинского района обокрали библиотеку. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В полицию обратился работник библиотеки, расположенной в селе Катино. Мужчина рассказал, что утром обнаружил следы взлома окна. Из постройки пропали компьютер с монитором и телевизор.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что недавно в селе появился молодой мужчина. Он поселился в доме 27-летней женщины, которую ранее осудили за содержание наркопритона и незаконное хранение наркотиков.

Полицейские решили проверить нового жителя села и заглянули в указанный дом. Сотрудники полиции нашли похищенные компьютер телевизор и установили причастность 27-летней местной жительницы и ее сожителя — 24-летнего рязанца к краже. Злоумышленников задержали.

Выяснилось, что сожители причастны к краже со взломом из административного здания в селе. Оттуда, повредив входную дверь, похитили электрический счетчик, электрический проигрывать и чайник.

По предварительной информации, мужчина и женщина для хищения выбрали дома в селе Катино, в которых ночью никого нет.

«В административном здании их заинтересовали только электрический счетчик и бытовая техника, остальное показалось малоценным. В эту же ночь взломщики забрались в библиотеку и похитили компьютер с телевизором. Похищенное из первого здания разбили и сдали как металлолом, а компьютер с телевизором спрятали в доме под столом с длинной скатертью», написано в публикации.

Возбуждено уголовное дело.