В Рязани пять новых троллейбусов вышли на маршруты

Три новых троллейбуса курсируют по маршруту № 1, один — по маршруту № 3, еще одна машина — по маршруту № 5.

В воскресенье, 29 декабря, в Рязани пять новых троллейбусов вышли на маршруты. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Адмиралы» с климат-контролем и автономным ходом на 20 километров вышли на городские линии. Три новых троллейбуса курсируют по маршруту № 1, один — по маршруту № 3, еще одна машина — по маршруту № 5.

Теперь, как указано в публикации, на маршрутах работают 92 новых автобуса и 30 троллейбусов. Все машины оформлены в едином стиле.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Рязань поступили пять новых троллейбусов. Он обещал, что в ближайшее время машины выйдут на маршруты.