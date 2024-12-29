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В Рязани пять новых троллейбусов вышли на маршруты
Три новых троллейбуса курсируют по маршруту № 1, один — по маршруту № 3, еще одна машина — по маршруту № 5.

В воскресенье, 29 декабря, в Рязани пять новых троллейбусов вышли на маршруты. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Адмиралы» с климат-контролем и автономным ходом на 20 километров вышли на городские линии. Три новых троллейбуса курсируют по маршруту № 1, один — по маршруту № 3, еще одна машина — по маршруту № 5.

Теперь, как указано в публикации, на маршрутах работают 92 новых автобуса и 30 троллейбусов. Все машины оформлены в едином стиле.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Рязань поступили пять новых троллейбусов. Он обещал, что в ближайшее время машины выйдут на маршруты.