В Рязань поступило пять новых троллейбусов
Троллейбусы готовы к работе и скоро выйдут на городские линии.
В Рязань поступило пять новых троллейбусов. Об этом сообщил Павел Малков.
В пятницу, 13 декабря, городской автопарк пополнился «Адмиралами». Машины оснащены системой климат-контроля и автономным ходом на 20 км.
Отмечается, что троллейбусы готовы к работе и скоро выйдут на городские линии.
Малков отметил, что троллейбусную линию планируют продлить до улицы Новоселов в Дашково-Песочне и продолжить реконструкцию контактных сетей.