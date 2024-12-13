В Рязань поступило пять новых троллейбусов

Троллейбусы готовы к работе и скоро выйдут на городские линии.

В Рязань поступило пять новых троллейбусов. Об этом сообщил Павел Малков.

В пятницу, 13 декабря, городской автопарк пополнился «Адмиралами». Машины оснащены системой климат-контроля и автономным ходом на 20 км.

Отмечается, что троллейбусы готовы к работе и скоро выйдут на городские линии.

Малков отметил, что троллейбусную линию планируют продлить до улицы Новоселов в Дашково-Песочне и продолжить реконструкцию контактных сетей.