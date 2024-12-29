В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.
Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2025/2026 учебном году для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства. Об этом сообщило РИА Новости.
Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы:
- по русскому языку, обществознанию — 42;
- по математике, физике, биологии, химии — 39;
- по истории — 35;
- по информатике — 44;
- по иностранному языку — 30;
- по литературе, географии — 40.
Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:
- по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, географии — 40;
- по физике, биологии, химии — 39;
- по обществознанию — 45;
- по истории — 36;
- по информатике — 44;
- по иностранному языку — 30.
Ранее в России утвердили даты проведения ЕГЭ-2025.