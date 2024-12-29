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В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.

Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2025/2026 учебном году для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства. Об этом сообщило РИА Новости.

Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы:

  • по русскому языку, обществознанию — 42;
  • по математике, физике, биологии, химии — 39;
  • по истории — 35;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе, географии — 40.

Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:

  • по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, географии — 40;
  • по физике, биологии, химии — 39;
  • по обществознанию — 45;
  • по истории — 36;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30.

Ранее в России утвердили даты проведения ЕГЭ-2025.