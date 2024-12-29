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Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в декабре
Всего в декабре родились 88 малышей, из которых 51 — мальчики, 37 — девочки.

Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в декабре. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила пресс-служба Перинатального центра во «ВКонтакте».

Самыми редкими женскими стали имена Аделия, Марьяна, Мирослава, Кира, а популярным — Ева. Варвара, Александра, Мария стали вторыми по встречаемости в декабре.

Среди мальчиков самыми редкими именами стали Роберт и Стефан, а лидерами — Михаил, Арсений, Матвей, Максим. Вторыми по встречаемости стали Денис, Александр, Богдан, Артем, Ярослав.

Всего в декабре родились 88 малышей, из которых 51 — мальчики, 37 — девочки.