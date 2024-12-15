В Рязани повысили цены на проездные и поездки в общественном транспорте

В автобусах и троллейбусах МУП «УРТ» с 1 января 2025 года проезд будет стоить: за безналичный расчет — 31 рубль; за наличный расчет — 33 рубля.

В Рязани повысили цены на проездные и поездки в муниципальном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ЕЦК в своей группе во «ВКонтакте».

В автобусах и троллейбусах МУП «УРТ» с 1 января 2025 года проезд будет стоить:

за безналичный расчет — 31 рубль;

за наличный расчет — 33 рубля.

Кроме того, с 1 января 2025 года стоимость месячного проездного для граждан на два вида транспорта установлена в размере 1800 рублей вместо нынешних 1600 рублей.

Также в публикации рассказали о действии пересадочного тарифа. С 1 января 2025 года при использовании ЕЦК с тарифным планом «Электронный кошелек» в течение 60 минут после оплаты первой поездки на вторую поездку действует скидка 50%.

Ранее стало известно, что в Рязани с 1 января может вырасти стоимость проезда в муниципальном транспорте.