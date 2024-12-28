Рязанка сообщила о невозможности передвигаться на общественном транспорте вечером

По ее словам, маршрутку № 49 — единственный транспорт до Соколовки — в последние дни приходится ждать от 40 минут до часа.

Рязанка сообщила о невозможности передвигаться на общественном транспорте вечером. Об этом местная жительница написала в редакцию РЗН.Инфо.

«С каждым днем ситуация только ухудшается: автобусы № 16 и № 17 перестают ходить в микрорайон Песочня, а после 18:50 большинство транспортных единиц уходит в парк», — написала девушка.

По ее словам, маршрутку № 49 — единственный транспорт до Соколовки — в последние дни приходится ждать от 40 минут до часа.

Кроме того, рязанка сообщила о неработающих информационных табло на остановках.